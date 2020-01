Zwei Mal Fahrerflucht : Unfallflüchtige in Niederkirchen und Oberthal

Unfallflüchtige in Niederkirchen und Oberthal

St. Wendel Zwei Unfälle, zwei Flüchtige – Polizei sucht nach Zeugen.

Der Außenspiegel eines weißen Peugeot 208 wurde von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Und zwar am Samstagabend zwischen 18.15 und 19.10 Uhr in der Niederkirchener Ostertalstraße. Dort war das beschädigte Auto am Fahrbahnrand abgestellt, wie die polzei berichtet. Zu dem flüchtigen Fahrzeugfährer und seinem Gefährt gebe es bislang keine weiteren Erkenntnisse. Daher bitte die Polizei zeugen die Hinweise zu dem Vorgang oder dem fahrer machen können, sich zu melden.