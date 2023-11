Puzzlen auf Zeit Mit 54 000 Puzzleteilen – Saarländer will Puzzle-Weltrekord aufstellen

Oberkirchen · Seit Oktober läuft in Oberkirchen eine ganz besondere Aktion. Hans-Josef Schaadt will das größte im Handel erhältliche Puzzle zusammensetzen. In weniger als 137 Tagen.

20.11.2023 , 17:30 Uhr

Hans-Josef Schaadt will einen neuen Weltrekord im Puzzlen aufstellen. Foto: Isabell Schirra

Viel Zeit hat er nicht. Das verdeutlicht Hans-Josef Schaadt freundlich, aber mit Nachdruck gleich zu Beginn unseres Gesprächs. Schließlich befindet sich der 62-jährige Oberkircher inmitten eines Weltrekordversuchs. Schaadt will das größte im Handel erhältliche Puzzle – eine 54 000 teilige, dreißig Kilo schwere und 2,04 mal 8,64 Meter große bildgewordene Reise durch die Kunstgeschichte – in Rekordzeit zusammensetzen. Aktuell wird der Weltrekord von Peter Schubert aus Oberfranken gehalten, der eben jenes monumentale Puzzle 2021 in 137 Tagen zusammensetzte.