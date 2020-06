Wochenkolumne : Nicht-Fußball und Fußball im Blick

Vermisst sie eigentlich jemand? Diese schwarz-rot-goldenen Fähnchen an den Autofenstern? Die dann gerne mal auf dem Boden lagen oder später in öffentlichen Mülleimern stecken bleiben. Ich jedenfalls nicht.

Trotzdem kam in mir schon etwas Wehmut hoch, als mir diese Woche bewusst wurde: Jetzt würden wir eigentlich Abend für Abend Fußball schauen, würden vielleicht hupend durch die Straßen fahren und uns überlegen, ob wir nicht lieber mit anderen Fans gemeinsam beim Public Viewing im St. Wendeler Land jubeln sollten. In Nicht-Corona-Zeiten wäre jetzt nämlich die Fußball-Europameisterschaft.

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Freuen wir uns eben aufs kommende Jahr. Und so ganz auf Fußball-Leckerbissen mussten wir ja auch diese Woche nicht verzichten. So drückten wohl fast alle Fußball-Freunde in Deutschland, mal abgesehen von eingefleischten Leverkusen-Fans, dem 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal die Daumen. Glück und Pech, Weiterkommen oder Ausscheiden lagen da sehr nah beieinander. Und bescherte uns in der EM-losen Zeit trotzdem Spannung und Tore. Und das ganz ohne Auto-Fähnchen.