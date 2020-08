Konzert in Bierfeld : Musik in Bürgerhaus und Zelt für guten Zweck

Bierfeld Zugunsten der St. Wendeler Lebenshilfe steigt am Samstag die zweite Bierfelder Folknacht im Bürgerhaus. Ab 20 Uhr legen das Duo Old Irish Man und die Gruppe Double Malted los.

Die zweite Folknacht am Samstag, 22. August, mit Old Irish Man und Double Malted im Bierfelder Bürgerhaus ist dem guten Zweck gewidmet. Der veranstaltende Angelsportverein (ASV) wird den Erlös des musikalischen Abends mit dem in Bierfeld aufgewachsenen Sänger Giesbert Bier an die St. Wendeler Lebenshilfe spenden. „Ich habe immer verfolgt, wo Giesbert Bier aufgetreten ist. Als er in Walhausen beim Benefizkonzert in der Köhlerhalle für die Lebenshilfe aufgetreten ist, habe ich gedacht, so etwas wäre doch auch bei uns möglich“, berichtet der ASV-Vorsitzende Jürgen Heib. Im Vorjahr sind 100 Gäste zur Premiere der Folknacht in den mit 500 Einwohner kleinsten Ortsteil der Gemeinde Nonnweiler gekommen. „Dieses Mal ist es schwer vorauszusagen, wie viele Leute überhaupt kommen“, so der Anglerchef. Coronabedingt auf 50 Konzertbesucher ist der Einlass in das Bürgerhaus ab 19.30 Uhr begrenzt. „Vor dem Bürgerhaus stellen wir ein zusätzliches ein Zelt auf. Da ist die Musik dann noch gut zu hören“, meint Heib.