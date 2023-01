Versammlung : Ein bestens aufgestellter Löschbezirk

Bierfeld Zehn Brandeinsätze und sechsmal technische Hilfe musste die Bierfelder Wehr 2022 leisten.

Die Feuerwehr ist in Bierfeld gut aufgestellt, wie bei der jüngsten Versammlung attestiert wurde. Die Einsatzabteilung des Löschbezirks Bierfeld zählt aktuell 37 Aktive. Damit wird die laut Brandschutzbedarfsplan vorgegebene Sollstärke von 27 deutlich überschritten. Ein Kamerad gehört der Altersabteilung an; zudem gibt es 111 fördernde Mitglieder.

Auf Gemeindeebene und an der Landesfeuerwehrschule wurden sieben verschiedene Lehrgänge absolviert. Hinzu kommen zahlreiche Arbeitsstunden hinter den Kulissen, die durch die Bevölkerung kaum wahrgenommen werden, wie es heißt: Fahrzeug- und Gerätewartung. Florian Reisdorf wurde eine tadellose Kassenführung attestiert. Aktuell hat der Löschbezirk 26 Atemschutzgeräteträger. Offensichtlich steigen die Anforderungen an die ehrenamtlichen Kräfte mehr und mehr. Demzufolge haben Löschbezirksführer Jannik Feid und sein Stellvertreter Sebastian Müller die Federführung der einzelnen Aufgabengebiete untereinander aufgeteilt und in ein entsprechendes Organigramm eingearbeitet, in dem sämtliche Funktionsträger innerhalb des Vorstandes mit Sachgebieten akribisch aufgeführt sind.