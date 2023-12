Fischbesatz Bostalsee ist auch 2024 ein gutes Angel-Revier

Der Bostalsee gilt unter Anglern als nicht ganz einfach zu befischendes Revier, das ungeachtet dessen aber einen sehr guten Bestand aufweist. Damit das so bleibt, wird regelmäßig nachbesetzt – unabhängig davon, dass sich die Fische im See auch auf natürliche Weise vermehren. Und so wird der größte Binnensee Südwest-Deutschlands „auch im kommenden Jahr wieder mit einem sehr guten und vielartigen Fischbestand“ aufwarten. Das berichtet Erich Fuchs, Gewässerwart des Landkreises St. Wendel.