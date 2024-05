Otzenhausen Otzenhausen hat wieder eine Sparkasse

. Nur rund elf Monate nach der verheerenden Sprengung der Sparkassenfiliale in Otzenhausen durch bislang unbekannte Täter präsentiert sich die Kreissparkasse St. Wendel an ihrem alten Standort in Otzenhausen Am Marktplatz 1 noch schöner und vor allem noch viel sicherer als zuvor. „Für uns stand fest, dass wir die mutwillige und kriminelle Zerstörung als Chance nutzen wollten, den Standort nicht nur zu renovieren, sondern auch ein ganz neues Sicherheitskonzept zur Bargeldversorgung umzusetzen“, bekannte sich der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse St. Wendel, Dirk Hoffmann, zur Präsenz in der Fläche.