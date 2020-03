Peruhilfe Nonnweiler : Hilfe zur Selbsthilfe steht im Fokus

Kastel Der Vorsitzende der Peruhilfe Nonnweiler berichtet am Sonntag über seinen Besuch in dem unterstützten Gebiet.

Mit der Schule in Leoncio Prado war der Grundstein für die Peruhilfe gelegt, die 1986 gegründet wurde. Horst Kiehn, jetzt Lehrer in Wadrill, wurde erster Vorsitzender, Werner Jung Kassierer und Schriftführer. Er übernahm 1994 das Amt des Vorsitzenden von Kiehn und führt die Peruhilfe nunmehr seit 25 Jahren. Im Laufe der 40 Jahre sind weitere Projekte mit Hilfe zur Selbsthilfe hinzugekommen. So das Straßenkinderprojekt Cima, wo ein Zentrum zur Integration von vernachlässigten Jugendlichen mit Sucht und Erziehungsproblemen geschaffen wurde. Diese werden mit dem Ziel aufgenommen, sie wieder in ihre Familien und in die Gesellschaft einzugliedern, teilt ein Sprecher der Peruhilfe mit. Neben einer Schulbildung können die Jugendlichen in vielen unterschiedlichen Berufen ausgebildet werden. In Pallpata wurde ein Projekt gestartet, in dem auch die im Hochland von Peru lebenden Bauern und Landwirte eine fachliche Ausbildung im Anbau und in der Verwertung ihrer Produkte erhalten. In der Bischofsstadt Sicuani unterhält dank der Peruhilfe Pater Luciano ebenfalls eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche.