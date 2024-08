Platz zwei im Freibad-Ranking Warum das Naturfreibad Primstal im Saarland so beliebt ist

Primstal · Das Naturfreibad Primstal hat es in einem Freibad-Ranking für das Saarland auf den zweiten Platz geschafft. Aber was macht das Bad so beliebt? Wir waren am bisher heißesten Tag des Jahres vor Ort.

14.08.2024 , 10:52 Uhr

Im Nichtschwimmerbereich des Naturfreibades planschen an diesem heißen Tag nicht nur die Kinder sondern auch die Erwachsenen im Wasser. Foto: B&K

Von Raul Kreutzer