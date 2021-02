Fastnacht in Zeiten von Corona : Primstaler zeigen „Kipfaka to go“

Solche Bilder wird es in diesem Jahr wenige geben. In Primstal wenigstens virtuell. Foto: picture alliance / dpa/Andreas Arnold

Primstal Närrischer Spaß bis in die Wohnzimmer: Am Samstag, 13. Februar, steigt in Primstal die Online-Fastnachtssitzung „Kipfaka to go“.

Von Frank Faber