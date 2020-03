Kultur in Nonnweiler : Musicals, ein Abend in Tibet und Singen mit Guildo Horn

Schon gehört? Guildo Horn kommt nach Nonnweiler. Foto: dpa/Horst Ossinger

Nonnweiler Der Vorverkauf einiger Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nonnweiler hat kürzlich begonnen. Das teilt Frederic Löwen vom Kulturamt der Gemeinde Nonnweiler mit. So sind ab sofort Karten für die Veranstaltung „Zehn Jahre Musical-Project“ am Samstag und Sonntag, 28. und 29. März, die „Multivisions-Show Tibet“ am Freitag, 3. April, oder das Konzert „Das Saarland singt mit Guildo – Das SR3-Mitsingkonzert mit Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe“ am Donnerstag, 29. Oktober, erhältlich.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red