Jahreshauptversammlung VfL Primstal : Vorstand sieht Verein gut aufgestellt

Primstal Jahreshauptversammlung beim VfL Primstal: Darum gibt es rundum zufriedene Gesichter.

Weitere Projekte sind geplant, so Arm, und sollen Schritt für Schritt umgesetzt werden. „Sie sollen nicht nur Kosten sparen beziehungsweise neue Einnahmen generieren, sondern auch Ausfluss einer nachhaltigen Energiepolitik sein“, erklärte er. So steht die Umrüstung der Fluchtlichtanlage in LED auf dem Programm. „Damit können wir die Stromkosten enorm senken und verfügen dann über eine weitaus bessere Lichtqualität auf dem Sportplatz“, meinte Arm. Die Doppelgarage soll fertiggestellt und dann als Materialraum genutzt werden. Geplant ist zudem eine Solaranlage auf dem Dach des Sportlerheims sowie eine Umrüstung der Ölheizung in eine Pellet- oder Erdwärmeheizung. „Das alles hört sich gut an, was ich hier berichte“, stellte Arms fest.