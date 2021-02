Fastnacht in Corona-Zeiten : Ein Stück Fastnacht der besonderen Art

Primstal Die Primstaler Kipfaka präsentiert am Samstag eine virtuelle Kappensitzung. Es gibt noch Tickets „im Fasentbecher“ zu kaufen.

In Primstal werden an diesem Samstag die Einschaltquoten der Sportschau wohl sinken. Denn ab 18.11 Uhr wird die virtuelle Fastnachtsshow „Kipfaka to go“ im Internet ausgestrahlt. 13 närrische Beiträge sind für den Online-Auftritt im Kasten. „Unzählige Stunden haben viele begeisterte Anhänger des Karnevals aus unserem Dorf investiert, um in dieser schwierigen Zeit dennoch ein kleines Event auf die Beine zu stellen“, berichtet Hans Wollmann. Als coronabedingte Alternative sei ein Stück Fastnacht der besonderen Art und Weise entstanden. „Letztendlich wollten wir eine jahrzehntelange Tradition aufrechterhalten“, meint Wollmann.

Da in den närrischen Toptagen von Weiberfastnacht bis Rosenmontag wegen der Corona-Pandemie in der Gemeinde Nonnweiler nichts läuft, bringen die Kipfaka-Akteure eine witzige virtuelle Abwechslung in den tristen und grauen Alltag. Deswegen hofft Sitzungspräsidentin Jutta Backes singend „Nie mehr Corona“. Und weiter geht es im Programm: Seit einem Jahr sind nun auch in Primstal die Kontakte auf ein Minimum reduziert. Hört, hört, was Lydia Theobald dazu in den Dorfnachrichten zu berichten hat. „Und glaubt es, alles ist wahr“, kündigt sie an. Nach dem Text folgt der Tanz.