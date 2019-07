Ave! : Römer und Kelten feiern in Otzenhausen

Otzenhausen Am ersten Juli-Wochenende können Besucher im Keltendorf Geschichte hautnah erleben.

Die Römer kommen: Mitglieder der Viglia Romana Vindriacum, eine Römer-Darstellergruppe von der Mosel, schlagen am ersten Juli-Wochenende ihr Lager beim Otzenhausener Keltendorf auf. „Ein spannender Kontrast zwischen Römer und Kelten“, kündigen die Hochwaldkelten vom Freundeskreis keltischer Ringwall an. Diese gehen davon aus, dass die Römer zwar in Uniform und mit der ein oder anderen Waffe im Gepäck anreisen, aber dennoch nicht in militärischer Mission unterwegs sind. Sondern als Händler, die eine begehrte Ware mit an den Ringwall bringen: Wein. Und gastfreundlcih werden sie vermutlich auch sein, denn wie die Hochwaldkelten mitteilen, können sich Besucher im Römerlager über die Scorpio schlau machen, ein römisches Automatikgeschütz. Zudem geben die Legionäre Auskunft über ihre Ausrüstung und den Tagesablauf. Auch Interessantes zum römischen Weinbau und über den antiken Weintransport sei zu erfahren, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Darüber hinaus werde der römische Gewürzwein Mulsum verkostet. Und die Kinder unserer Zeit können verschiedene Spiele ausprobieren, wie sie einst der Römer-Nachwuchs gespielt hat.