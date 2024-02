Neujahrsempfang in Sitzerath Haus der Jugend rückt in Reichweite

„Ein neues Jahr heißt auch neue Hoffnung. Lassen Sie uns deshalb mit Mut und Zuversicht in das neue Jahr gehen“, so Ortsvorsteherin Lieselene Scherer zu Beginn des Neujahrsempfangs in Sitzerath in der Benkelberghalle. Musikalisch wurde der Neujahrsempfang von Schülerinnen der Kreismusikschule St. Wendel unter der Leitung von Claudia Wälder-Jene bereichert.