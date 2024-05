Entscheidungsspiel um Landesliga-Aufstieg VfR Otzenhausen hadert mit dem Austragungsort

„Wir hoffen dann mal, dass aller guten Dinge drei sind“, sagt Stefan Kaas, Vorsitzender des VfR Otzenhausen, vor dem Entscheidungsspiel seiner Mannschaft zum Aufstieg in die Fußball-Landesliga an diesem Donnerstag um 15 Uhr in Bubach-Calmesweiler gegen den VfB Heusweiler. Zwei Mal nahm der VfR in der jüngeren Vergangenheit an einem Aufstiegsspiel, beziehungsweise an einer Aufstiegsrunde, teil. Beide Male platzte der Traum vom Sprung in die höhere Spielklasse.