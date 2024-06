VfL Primstal Was Primstal nach dem Abstieg plant

Erst großer Jubel, dann Minuten später Schockstarre bei den Fußballern des VfL Primstal. In der 92. Minute ging der VfR Herxheim am Sonntag im letzten Spiel der Aufstiegsrunde zur Oberliga mit 2:1 gegen die SG Mülheim-Kärlich in Führung. Zu diesem Zeitpunkt wäre der Saarlandliga-Vizemeister FC Hertha Wiesbach als lachender Dritter der Runde in die Oberliga aufgestiegen – und der Saarlandliga-Drittletzte VfL Primstal hatte dadurch den Verbleib in der Saarlandliga geschafft.