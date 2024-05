Letztes Heimspiel für Urgestein Marc Pesch Warum es in Primstal ganz viel Wehmut gibt

Nach 15 Jahren wird Marc Pesch an diesem Samstag zum letzten Mal vor einem Heimspiel das Trikot des Fußball-Saarlandligisten VfL Primstal überstreifen. „Vorher schaue ich mir das Spiel unserer zweiten Mannschaft gegen Baltersweiler an, um die Gedanken freizubekommen. Der Ablauf ist wie immer der gleiche, nur diesmal mit viel Wehmut“, weiß der 32-Jährige, was ihm bevorsteht.