Fußball Primstals Trainer schlägt Alarm

In der Schlussphase noch zwei Gegentreffer kassiert – und so stand für den abstiegsgefährdeten Fußball-Saarlandligisten VfL Primstal am Mittwoch beim TuS Herrensohr am Ende statt eines möglichen Unentschiedens eine deutliche Niederlage zu Buche. Durch das 1:4 (0:1) rutschten die Primstaler auf den vorletzten Tabellenplatz ab.