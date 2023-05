Fußball-Saarlandliga Primstal verliert am Schluss die Nerven

Der Ex-Primstaler Steffen Lenhardt traf – und Hasborn jubelte. Vor mehr als 500 Zuschauern entschied sein Tor zum 2:0 am Freitagabend endgültig das umkämpfte Lokalderby in der Fußball-Saarlandliga zwischen dem VfL Primstal und dem SV Hasborn. VfL-Trainer Nicola Lalla sah eine ausgeglichene Partie. „Wir hätten 1:0 in Führung gehen können und später den 1:1-Ausgleich erzielen können“, fand er. Hasborns Trainer Heiko Wilhelm konstatierte: „Es war ein verdienter Sieg für uns.“