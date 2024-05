Fußball-Saarlandliga Primstal muss weiter zittern

Die Saarlandliga-Fußballer des VfL Primstal müssen weiterhin um den Verbleib in der Spielklasse bangen. Am drittletzten Spieltag verlor der VfL sein Spiel beim Neunten Saar 05 Saarbrücken mit 0:1 (0:0) und bleibt mit 29 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz hängen. „Es war insgesamt ein recht ausgeglichenes Spiel und von den Tor-Abschlüssen nicht so toll“, fasste VfL-Spielertrainer Tobias Zimmer die Partie zusammen. Allerdings habe sein Team die Chance verpennt, zu punkten. „Wir hätten dafür einfach mehr arbeiten müssen“, sagte Zimmer.