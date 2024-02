Fußball-Saarlandliga Primstal geht optimistisch in die Rest-Serie

In diesem Jahr sind die Saarlandliga-Fußballer des VfL Primstal unter ganz anderen Bedingungen in die Vorbereitungsphase für die Rest-Serie gestartet als sonst. Statt an der kompletten Hallenrunde teilzunehmen, war der VfL nur bei drei Turnieren am Ball. „Den Spielern haben wir einen Vorbereitungsplan an die Hand gegeben, damit sie selbstständig, individuell oder in einer Gruppe den Fitnesszustand zu verbessern“, erklärt VfL-Trainer Tobias Zimmer.