Fußball-Saarlandliga Primstal muss auf ein Wunder hoffen

Vor einem Jahr haben die Saarlandliga-Fußballer des VfL Primstal beim Saisonfinale mit einem 3:2-Sieg beim feststehenden Absteiger FV Bischmisheim dem Sturz in die Verbandsliga entgehen können. An diesem Sonntag, 15 Uhr, benötigt das Schlusslicht beim Tabellenachten DJK Ballweiler-Wecklingen ebenfalls zwingend einen Sieg, um noch auf den Relegationsrang 16 springen zu können. Und auch dann gelingt dem VfL (29 Punkte) der Sprung nur, wenn gleichzeitig der Vorletzte SG Marpingen-Urexweiler (31 Punkte) nicht beim SV Hasborn gewinnt und der aktuelle Tabellen-16. SV Bliesmengen-Bolchen (32 Punkte) bei Tabellenführer FV Eppelborn verliert. Tritt beides ein und Primstal gewinnt, darf der VfL hoffen – darauf, dass der Saarlandliga-Zweite (FV Eppelborn oder Hertha Wiesbach) in den Relegationsspielen den Aufstieg in die Oberliga schafft. „Es liegt nicht mehr in unserer Hand. Wir wissen, dass die Partie in Ballweiler eine harte Nuss wird und müssen all unseren Mut zusammenfassen, um das Spiel zu gewinnen“, fordert VfL-Spielertrainer Tobias Zimmer. Gegner Ballweiler ist in der Rückrunde auf seinem kleinen Kunstrasenplatz eine Macht, hat in der Rückserie noch kein Heimspiel verloren und nur zwei Zähler abgegeben.