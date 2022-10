Fußball-Saarlandliga : Primstal trifft zwei Mal, kommt aber nur zu einem 1:1

Primstals Pascal Limke (links) versucht, sich gegen Saar-05-Kapitän David Seibert durchzusetzen, aber Torwart Nicolas Schäfer eilt aus dem Kasten und schnappt sich den Ball. Foto: Frank Faber

Primstal Nicola Lalla, der Trainer des Fußball-Saarlandligisten VfL Primstal, haderte: „Wie schon so oft ist es uns nicht gelungen, präzise den letzten Pass zu spielen.“ Doch weil das auch den Gästen vom SV Saar 05 Saarbrücken nicht gelang, endete die an Torraum-Szenen arme Partie am Samstag vor 90 Zuschauern mit einem 1:1 (1:1).