VfL Primstal Einmal Abgrund und zurück

Es war unfassbar: 20 Minuten vor Schluss lagen die Fußballer des VfL Primstal bei der heimstarken DJK Ballweiler-Wecklingen mit 2:4 zurück – und waren damit schon so gut wie aus der Saarlandliga abgestiegen. „Grandios, wie die Mannschaft sich dann da rausgezogen hat“, lobte Spielertrainer Tobias Zimmer den Willen und Teamgeist. Der VfL Primstal drehte die Partie mit einer unglaublichen Energieleistung, gewann mit 6:4 – und sprang vom letzten auf den 16. Tabellenplatz. „Wir hoffen jetzt alle darauf, dass der FC Hertha Wiesbach in den Relegationsspielen der Aufstieg in die Oberliga gelingt, denn dann bleiben wir in der Saarlandliga“, sagte der erleichterte Zimmer.