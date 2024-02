Löschbezirk Kastel In Kastel ist die Wehr auch am Tag verfügbar

Aktuell besteht die Einsatzabteilung des Löschbezirks Kastel aus 32 Aktiven, neun Kameraden sind in der Altersabteilung und elf Jugendliche in der Nachwuchsorganisation. Der 2021 gegründeten Vorbereitungsgruppe namens „Löschfüchse“ gehören sechs Kinder an. Zwei Kinder konnten im vergangenen Jahr in die Jugendfeuerwehrgruppe wechseln. Entgegen dem allgemeinen Trend zeichnet sich kein personeller Rückgang ab.