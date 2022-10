Schwerer Unfall auf der A 1 bei Braunshausen : Zwei Schwerverletzte, Totalschaden und gesperrte Autobahn

Braunshausen Bei regnerischem Herbstwetter hat sich am Samstag um kurz nach 13 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Trier, ungefähr in Höhe der Anschlussstelle Nonnweiler-Braunshausen, ein Verkehrsunfall ereignet.

Und so kam es dazu: Ein 36-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen befuhr mit seinem Auto die linke Fahrspur der an dieser Stelle zweispurigen Autobahn von der Anschlussstelle Braunshausen kommend in Farhtrichtung Trier. Ein 51-jähriger Mann aus der Gemeinde Tholey fuhr mit seinem Pkw auf der rechten Fahrspur in gleicher Fahrtrichtung hinter einem Lastwagen her. Kurz hinter der Anschlussstelle Braunshausen verlor der 36-Jährige auf regennasser Fahrbahn, mutmaßlich aufgrund deutlich überhöhter und nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr mit der Front seines Autos fast ungebremst in das Heck des Pkws des 51-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.