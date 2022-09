Zwischen Braunshausen und Primstal : Schwerer Unfall auf der A1: Fahrer im Auto eingeklemmt - Details zum Unfallhergang

Update Braunshausen Auf der Autobahn A1 hat es zwischen Braunshausen und Primstal am Donnerstag einen schweren Unfall gegeben. Ein Autofahrer musste aus seinem Auto befreit werden. So konnte das passieren.

Auf der A1 in Richtung Saarbrücken ist es am Donnerstagmittag zwischen Braunshausen und Primstal zu einem schweren Unfall gekommen. Der Fahrer eines Fiat-Kastenwagens war bei Eintreffen der Feuerwehr in seinem Fahrzeug im Bereich der Beine eingeklemmt, wie ein Feuerwehrsprecher berichtet.