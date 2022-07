Auto nicht zugelassen : Unbelehrbarer Autofahrer in Otzenhausen und Lockweiler

Unbelehrbarer Autofahrer in Otzenhausen und Lockweiler

Otzenhausen Obwohl er bereits am Donnerstag um 12 Uhr in Otzenhausen mit seinem nicht angemeldeten und nicht haftpflichtversicherten Auto von einer Streifenwagenbesatzung der Bereitschaftspolizei angetroffen wurde, setzte sich der 53-jährige Autofahrer tags darauf um 7.45 wieder ans Steuer seines Wagens.

Dieses Mal hielt ihn eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland in Lockweiler an. Im ersten Fall in Otzenhausen stand der Mann zudem unter Alkoholeinfluss, berichtet ein Sprecher der Polizei Nordsaarland.