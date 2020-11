Blaulicht : Etwa 500 Liter Dieselkraftstoff aus Lkw-Tank abgezapft

Nonnweiler Einen Kraftstoffdiebstahl hat am Donnerstag um 9.30 Uhr ein 61-jähriger Laster-Fahrer der Polizei mitgeteilt.

Am Abend zuvor habe er seinen Lkw in Vreden vollgetankt (680 Liter Diesel) und sich dann auf den Weg ins Saarland gemacht. Im St. Wendeler Land hat er sein Fahrzeug auf dem Parkplatz „Kastel“ an der Autobahn 1, Fahrtrichtung Saarbrücken, abgestellt, um dort zu übernachten. Am nächsten Morgen ist ihm dann aufgefallen, dass sich nur noch etwa 70 Liter Diesel im Tank befanden. 530 Liter Diesel, so schätzt er, seien in der Nacht abgezapft worden. Am Tankdeckel sind Spuren eines gewaltsamen Eindringens zu erkennen, so die Polizei weiter.