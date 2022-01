Fahrerflucht in Nonnweiler : Überholmanöver endet für anderes Fahrzeug im Graben

Foto: dpa/Carsten Rehder

Nonnweiler Nach einem gefährlichen Überholmanöver landete eine Fahrerin auf der Gegenspur im Seitengraben. Das teilt die Polizei-Inspektion Nordsaarland in einer Veröffentlichung mit. Laut Bericht fuhr die Frau am Donnerstagmorgen gegen 7.26 Uhr die L 330 von Ziegelhütte in Fahrtrichtung Sötern.

Kurz nach Ortsausgang Ziegelhütte kam ihr ein Auto auf ihrer Spur entgegen, das gerade ein anderes Fahrzeug überholte. Die Fahrerin versuchte, einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden und landete dabei im Straßengraben. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Bislang ist nur bekannt, dass es sich um ein dunkles Auto gewesen sein soll.