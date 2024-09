Tag des offenen Denkmals U 218 ist gar kein U-Boot

Im Zuge des „Tag des offenen Denkmals“ haben auch die Bunker der Luftverteidigungszone West aus dem Zweiten Weltkrieg in Eisen ihre Türen geöffnet. Und um es gleich vorwegzunehmen: U 218 ist, wie schon in der Überschrift angedeutet, nicht die Bezeichnung für ein Unterseeboot, sondern die Nummerierung eines sogenannten U-Standes, also eines Bunkerregelbaus als Doppelgruppenunterstand mit flankierender Anlage. Mit anderen Worten, in diesem Bunker, der in Eisen zu besichtigen war, konnten insgesamt 27 Männer, also zwei Gruppen zu je zwölf Mann plus zusätzlichen drei Mann Unterschlupf finden. Flankierend heißt die Anlage deshalb, weil der Eingangsbereich durch eine Maschinengewehrscharte seitlich gedeckt werden konnte.