Ehepaar in Nonnweiler erhielt Trickanruf : Betrüger wollen Opfer mit Gewinnnachricht abzocken

Trickbetrüger riefen Montag bei einem älteren Ehepaar in Nonnweiler an. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Nonnweiler Die Polizeiinspektion Nordsaarland warnt vor der fiesen Masche. Am Montag sollte ein älteres Ehepaar aus Nonnweiler wegen eines angeblichen Lottogewinns hohe Gebühren zahlen.

So auch in einem Fall von Montag. Wie Polizeihauptkommissar Stengel berichtet, ging gegen 20.30 Uhr bei einem älteren Ehepaar (80 und 83 Jahre alt) aus Nonnweiler ein solcher Anruf ein. Ein unbekannter Anrufer erklärte, dass Ehepaar habe im Lotto gewonnen. Zuvor müssten aber 700 Euro Gebühren bezahlt werden, damit die gesamte Gewinnsumme ausbezahlt werden kann. Der Sohn des Ehepaares schaltete die Polizei ein.

Meist gehen die Betrüger wie folgt vor. Sie melden sich zumeist per Telefon – manchmal auch per E-Mail – bei ihren Opfern und behaupten, diese hätten bei einem Gewinnspiel eine hohe Summe, einen hochwertigen Wagen oder andere Sachwerte gewonnen. Allerdings könne der Gewinn nur nach Zahlung einer Bearbeitungsgebühr übergeben werden. Wie Stengel weiter erläutert, geben sich die Anrufer unter anderem als Rechtsanwälte aus. Sie seien in Gesprächsführung gut geschult und wirken überzeugend. „Um ihre Opfer in falscher Sicherheit zu wiegen, geben sie vor, im Auftrag von Rechtsanwälten und Notaren anzurufen und teilen den angeblichen Gewinnern eine Rückrufnummer für die weitere Gewinnabwicklung mit“, so Stengel. Melden sich die vermeintlichen Gewinnern dann bei den falschen den 'Notaren oder Rechtsanwälten werden sie dazu aufgefordert, angeblich angefallene Kosten zu zahlen, bevor sie den Gewinn entgegennehmen können, zum Beispiel Rechtsanwalts-, Notar-, Bearbeitungs- oder Zollgebühren, Transport- oder Versicherungskosten.