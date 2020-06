Blaulicht : Randale, Waffen, Munition und Drogen im Spiel

Nonnweiler Polizei und Kampfmittelräumdienst waren in Nonnweiler im Einsatz.

Über eine randalierende Person in einem Mehrparteienhaus in Nonnweiler ist die Polizei Nordsaarland am Montagnachmittag informiert worden. Der 42-jährige Bewohner hatte in seiner eigenen Wohnung randaliert und wollte auch in andere Wohnungen des Hauses eindringen, so ein Polizei-Sprecher. Dabei habe der Mann andere Bewohner beleidigt und bedroht.