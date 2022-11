Gefährdung zwischen Kastel und Primstal : Blauer Fiesta rücksichtslos unterwegs

Kastel Zu einer Straßenverkehrsgefährdung ist es auf der L 147 zwischen Kastel und Primstal gekommen.

Das wurde der Polizeiinspektion Nordsaarland am Donnerstag gegen 15.45 Uhr mitgeteilt. Demnach sei ein blauer Ford Fiesta insbesondere bei Überholvorgängen an mehreren Stellen grob verkehrswidrig und rücksichtslos gefahren, so dass entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen oder ausweichen mussten, damit es nicht zum Unfall kam. Die Polizei ermittelte und stellte Fahrzeug sowie Fahrzeugführer fest. Es handelte sich um einen 20-jährigen Mann aus der Gemeinde Nonnweiler.