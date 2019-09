Für Freunde der Astronomie : Auf der Sternwarte wird informiert, gefeiert und auf klare Sicht gehofft

Die Sternwarte auf dem Peterberg. Foto: Philippe Grand-Montagne

Braunshausen Für Natur- und Sternfreunde gibt es am kommenden Samstag, 7. September, das Sternwartenfest in Braunshausen. Der Verein der Amateurastronomen des Saarlandes veranstaltete es ab 15 Uhr an der Sternwarte Peterberg.

