Neue Attraktion für Astrofans Sternen-Labyrinth in Nonnweiler eröffnet

Was sieht man, wenn man den Nachthimmel betrachtet? Die Antwort auf diese Frage kennt wohl jedes Kind: schier unzählige leuchtende Sterne. Und die sehen auf den ersten Blick alle gleich aus – kleine helle Punkte am dunklen Firmament. „Dabei unterscheiden sich die Sterne ganz enorm“, weiß Hobbyastronom Dietmar Fries. Seit vor gut 150 Jahren mit der Erfindung der Spektralanalyse die wissenschaftliche Erforschung der Himmelskörper begann, haben die Menschen viel über sie gelernt. Heute sind nicht nur ihre Leuchtkraft, Oberflächentemperatur und Masse bekannt. Man weiß sogar, wie sie enden – als Weißer Zwerg, Neutronenstern oder Schwarzes Loch. „Leider sieht man von alledem nichts, wenn man in den Himmel guckt. Wir sehen nur Lichtpunkte“, sagt Fries.