St. Martin in Corona-Zeiten : Ein kleiner Umzug um die Kita

Es war ein kleiner Umzug mit rund 50 Kindern: Die Kita in Braunshausen trotzte Corona. Foto: Heinz-Peter Koop

Braunshausen Die Kita Regebogen in Braunshausen hat am Sankt-Martins-Tag einen kleinen Umzug organisiert, an dem sich der Ortsrat beteiligte.