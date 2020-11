Motorradfahrer und Mühlenteam auch dabei : Aktion für Paul Weber zieht  Kreise

Sitzerath In Sitzerath werden Spenden gesammelt für kranken Jungen, der einen Assistenzhund braucht.

Der Spendenaufruf von Ortsvorsteherin Lieselene Scherer an die Dorfgemeinschaft in Sitzerath zur Finanzierung eines Assistenzhundes für den zwölfjährigen Paul Weber, der im Hochwaldort lebt, hat Wirkung gezeigt. Paul leidet unter der therapieresistenten Epilepsie und Autismus.

Der Assistenz- und Therapiehund soll künftig ein treuer Begleiter an Pauls Seite im täglichen Leben sein. Denn der Hund wird speziell dafür ausgebildet, Paul im Alltag begleiten zu können. Als Assistenzhund soll er aktiv Aufgaben übernehmen und mehr Sicherheit in alltägliche Lebenssituationen bringen. Paul fehlt nämlich das Gespür für Gefahren. Beispielsweise könne es passieren, dass er unvermittelt auf eine Straße rennt. In einem solchen Fall würde der Hund – wäre er mit einer speziellen Hundeleine an Paul gekoppelt – stehen bleiben und somit auch Paul stoppen. „Wir wollen Paul eine Verbesserung seiner Lebensqualität schenken“, hofft die Ortsvorsteherin auf etliche großzügige Menschen.