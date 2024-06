Gemeinde plant Neubaugebiete in mehreren Ortsteilen So steht es um Bauplätze in Nonnweiler

Wer sich heutzutage den Traum von einem Eigenheim erfüllen will, muss dafür so manch eine Hürde nehmen. Die Bauzinsen sind gestiegen, ebenso die Kosten für Baumaterialien und überhaupt ist es schwierig, ein geeignetes Grundstück zu finden. In der Gemeinde Nonnweiler im Saarland beispielsweise sind 180 geeignete Flächen vorhanden, die sofort bebaut werden könnten. Doch es gibt ein Problem: „Sie befinden sich alle in Privatbesitz“, weiß Bauamtsleiter Jörg Martin.