Weihnachtsmarkt in Sitzerath : Heißer Weißer, Kartoffelpuffer und Apfelringe waren im Angebot

Auch der Nikolaus kam zu den Kindern des Weihnachtsmarktes und beschenkte sie. Foto: Alfred Schmitt

SITZERATH Nach den Corona-bedingten Ausfällen in den Jahren 2020 und 2021 fand in Sitzerath der 32. Weihnachtsmarkt statt. Die Straße bei der Kirche und der Benkelberghalle hatte sich wieder in ein wunderschönes Weihnachtsdorf verwandelt.

Zwölf weihnachtlich dekorierte Holzhütten waren in U-Form in dem Areal platziert, und der gesamte Festplatz war in ein LED-reiches Lichtermeer ausgeleuchtet, sodass sofort für die Besucher und Gäste eine festliche Stimmung hervorgerufen wurde, teilt ein Sprecher mit. Alle Vereine und Gruppen hatten sich große Mühle gegeben, ihre Marktbuden mit viel Tannengrün zu schmücken.

Ortsvorsteherin Lieselene Scherer eröffnete am Nachmittag den Markt, es erklang die obligatorische Weihnachtsmusik. In der Benkelberghalle war ein weiterer Verkaufsstand der Katholischen Frauengemeinschaft aufgebaut. Dort wurden Bastelartikel wie Bestecktaschen aus Filz, Drahtkränze, Dracheneier mit Deko sowie weitere Artikel angeboten. In der Halle gab es auch eine große Auswahl an selbstgebackenem Kuchen der Frauengemeinschaft. Die Frauengemeinschaft hatte außerdem im Außengelände in ihrer Bude verschiedene selbstgebackene Plätzchen sowie selbstgekochte Marmeladen und Adventsgestecke anzubieten.

Auf dem Außengelände wurden vom Theaterverein Kartoffelpuffer mit Apfelmus und von der Feuerwehr Rostwürste und Frikadellen angeboten. Der Kirchenchor hatte Apfelringe und diverse Schnäpse im Angebot. Die CDU hielt heißen duftenden Glühwein bereit, die Messdiener hatten Kinderpunsch im Angebot. In der Nachbarbude konnten die Gäste beim Männergesangverein „Heißer Weißer“ kosten. Die Besucher konnten aber auch an zwei Ständen Makramee-Dekos, wie Weihnachtsanhänger, Windlichter und Wandbehänge oder Hand- und Fußcreme erwerben. Im Weihnachtszelt des Sportvereins gab es Biere und Schnäpse zu probieren, und die Garten- und Naturfreunde hielten in ihrer Weihnachtsbude heißen Viez, Apfelsaft und diverse Schnäpse parat.

Der Förderverein des FSV Sitzerath hatte wieder eine Tombola auf die Beine gestellt. Die Auslosung der Preise erfolgte noch am Abend in der Benkelberghalle. Und auch der Nikolaus besuchte den Weihnachtsmarkt und beschenkte die vielen Kinder mit Süßigkeiten. Die Standbetreiber waren auch mit dem Besuch und ihren Verkäufen zufrieden. Am fast allen Ständen hieß es gegen Abend: „Ausverkauft“.