Frühstück in St. Wendel So ist das Frühstück im Landhaus Spanier in Otzenhausen

Im Landhaus Spanier in Otzenhausen (Landkreis St. Wendel) wird an drei Tagen, freitags bis sonntags, sowie an Feiertagen von 9 bis 11.30 Uhr Frühstück angeboten. Die Idee dazu hatte Johanna Spanier, die Tochter des Hauses, die schon fleißig im Restaurant mitarbeitet und die heimische Gastronomie später übernehmen möchte.