VfL Primstal vor dem Derby unter Druck „Es muss jetzt gegen Marpingen-Urexweiler passieren““

Pascal Limke kickt in der zehnten Saison für den VfL Primstal in der Fußball-Saarlandliga. „Dass wir am Saisonanfang mal auf dem letzten Tabellenplatz waren, kann schon sein, aber dass wir mitten in der Saison ganz am Tabellen-Ende waren, daran kann ich mich nicht erinnern“, blickt der 28-Jährige zurück.