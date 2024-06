Bauarbeiten in Primstal Sieben Maßnahmen gegen Hochwasser

Den ganzen Freitag schon regnet es in Strömen – und ein Ende ist nicht in Sicht. Langsam steigen die Flusspegel, Wasser läuft in Keller und Wohnungen, Straßen werden überflutet. Die Rettungskräfte im St. Wendeler Land arbeiten ohne Pause, Bürger helfen ihnen beim Befüllen der Sandsäcke. Diese Szenen liegen inzwischen gut drei Wochen zurück. Doch die Spuren, die das Pfingsthochwasser hinterlassen hat, sind vielerorts noch sichtbar.