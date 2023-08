Fußball Neuer Trainer ist gespannt auf das Kirmesspiel

In Kastel ist an diesem Wochenende Kirmes – und deswegen trägt Fußball-Bezirksligist SG Peterberg sein Heimspiel an diesem Samstag um 17.15 Uhr gegen den Tabellenzehnten SG Hoof-Osterbrücken nicht wie sonst üblich auf dem Rasenplatz in Braunshausen, sondern auf dem Hartplatz in Kastel aus. „Ich bin schon gespannt, was dort los sein wird. Man hat mir berichtet, dass an der Kirmes immer der ganze Ort zum Spiel kommen würde“, berichtet der neue SG-Trainer Marco Loncar – und lacht.