Da ist Farbe drin : Schüler der Ganztagsschule als Nachwuchskünstler

Nonnweiler Die Schüler der Freiwilligen Ganztagsschule Nonnweiler-Primstal stellen aus – Bilder, die sie selbst gemalt haben. Wie ein Sprecher der Nonnweiler Gemeindeverwaltung mitteilt, haben Schüler der ersten bis vierten Klasse, angeleitet durch Lehrerin Sabine Marmitt und Kunstmalerin Irene Becker, mehr als 90 Bilder in Acryl gemalt.

Die Vernissage dort ist laut entsprechender Mitteilung am kommenden Samstag, 11. Januar, ab 15 Uhr. Die Bilder bleiben zwei Wochen in Braunshausen ausgestellt und werden anschließend im Nonnweiler Mehrgenerationenhaus sowie im Kasteler Kindergarten präsentiert. Die Zeichnungen können am Ende der Ausstellungsreihe auch käuflich erworben werden.