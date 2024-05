SG Bostalsee Meister feiert mit der Schale, aber ohne Shirts

Sie konnten ihr Glück kaum fassen: Die Fußballer der SG Bostalsee haben sich am Sonntag überraschend den Gewinn der Meisterschaft in der Landesliga Nord und den Aufstieg in die Verbandsliga Nord/Ost gesichert. „Damit hatten wir Null-Komma-Null gerechnet“, sagte SG-Trainer Christian Jung strahlend. „Wir haben uns fest darauf eingestellt, als Vizemeister ein Aufstiegsspiel zu machen. Deswegen haben wir auch unsere Spione nach Blieskastel geschickt“, ergänzte der 38-Jährige. Dort spielte der SC Blieskastel-Lautzkirchen, der der Gegner von Bostalsee im Aufstiegsspiel gewesen wäre, hätte die SG nicht doch noch den Titel geholt.