Sat.1-Show Lisa H. aus Nonnweiler will bei „The Biggest Loser“ in ein neues Leben starten

Bereits Ende Dezember verkündete die 23-jährige Nonnweilerin ihre Teilnahme an der Sat.1-Show. Seit dem 8. Januar kämpft sie sich nun im Fernsehen durch verschiedene Aufgaben, mit denen die Kandidaten abspecken sollen. Insgesamt 23 Kandidaten streben mit Hilfe der Show ein leichteres und gesünderes Leben an. Gemeinsam bringen sie rund 3,3 Tonnen auf die Waage. In insgesamt zehn Episoden kämpfen sie um den Titel "The Biggest Loser" 2024 und um die Siegerprämie von 50.000 Euro.