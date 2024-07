VfL Primstal Primstal und die Angst vor dem HSV-Effekt

Es ist Neuland, das der VfL Primstal betritt. Im Jahr 2013 stiegen die Fußballer des Vereins in die Saarlandliga auf, spielten seitdem durchgehend in der höchsten saarländischen Klasse. Nun geht es – erstmals seit mehr als zehn Jahren – eine Klasse darunter, in der Verbandsliga, weiter. Doch trotz der schlechten vergangenen Saison, die auf dem drittletzten Platz endete, ist der Trainer zuversichtlich. „Wir sind mit einem 6:4-Sieg in Ballweiler-Wecklingen und einem guten Gefühl aus der Saison rausgegangen“, sagt Tobias Zimmer, der das Team gemeinsam mit Andreas Caryot betreut. Das klare Ziel lautet: „Wir wollen wieder aufsteigen. Es liegt an uns selbst, wie ernst wir uns der Sache annehmen“, meint Zimmer.