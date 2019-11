Blaulicht : Sachbeschädigung in Otzenhausen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Otzenhausen Einen Fall von Sachbeschädigung meldet die Polizei Nordsaarland, der sich in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, in Otzenhausen ereignet hat. Ein bisher unbekannter Täter hat an einem Fahrzeug die Luft des Vorderreifens entweichen lassen.

Kurze Zeit vorher hatte der Geschädigte eine verbale Auseinandersetzung mit einem anderen Verkehrsteilnehmer gehabt, welcher sich über das Parkverhalten des Geschädigten ärgerte, berichtet die Polizei weiter.